9ÈME SALON DU COUTEAU Agde
9ÈME SALON DU COUTEAU Agde samedi 28 mars 2026.
9ÈME SALON DU COUTEAU
Avenue du 8 mai 1945 Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
9ème salon du couteau de la Méditerranée avec démonstration de forge, lancer de haches et tir à l’arc.
La 9ème édition du Salon du Couteau se déroulera les 28 et 29 mars 2026 au Moulin des Evêques en Agde avec de nombreux exposants issus du monde de la coutellerie artisanale.
Sur le parvis du Moulin des Évêques, découvrez un stand de forge ainsi qu’un stand d’affûtage à votre disposition pour redonner du tranchant à vos lames, couteaux, ciseaux et autres sécateurs.
Lancer de couteaux ! .
Avenue du 8 mai 1945 Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 29 11 52 29 lamedescouteaux.agde@gmail.com
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English :
9th Mediterranean knife show with forge demonstration, axe throwing and archery.
L’événement 9ÈME SALON DU COUTEAU Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34
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