9ème Salon du Jeu d’Angoulême Salle Lunesse Angoulême

Salle Lunesse Rue Paul Mairat Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

L’association Angoul’Aime Jouer à le plaisir de vous inviter à son 8ème Salon du Jeu d’Angoulême.

Salle Lunesse Rue Paul Mairat Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine angoulaimejouer16@gmail.com

English :

The Angoul’Aime Jouer association is pleased to invite you to its 8th Salon du Jeu d’Angoulême.

German :

Der Verein Angoul’Aime Jouer freut sich, Sie zu seiner achten Spielemesse in Angoulême einzuladen.

Italiano :

L’associazione Angoul’Aime Jouer è lieta di invitarvi all’8° Salone del Gioco di Angoulême.

Espanol :

La asociación Angoul’Aime Jouer tiene el placer de invitarle a su 8ª Feria del Juego de Angoulême.

