9ème salon du livre de Vesoul Hôtel de ville Vesoul
9ème salon du livre de Vesoul Hôtel de ville Vesoul samedi 11 octobre 2025.
9ème salon du livre de Vesoul
Hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 16:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Atelier créatif Décore ton poisson ! pour les enfants de 3 à 6 ans, avec Margaux Grappe
Table ronde Écrire et dessiner la jeunesse Écrire et dessiner pour la jeunesse
François-Xavier Cottin, Laura Giraud
et Raphaël Baud
Atelier découverte de la typographie, par Roland Chopard, des éditions AEncrages & Co
Rencontre avec Zinaïda Polimenova des éditions du Chemin de Fer. .
Hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : 9ème salon du livre de Vesoul
German : 9ème salon du livre de Vesoul
Italiano :
Espanol :
L’événement 9ème salon du livre de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2025-10-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL