9ème salon du livre de Vesoul Hôtel de ville Vesoul

9ème salon du livre de Vesoul Hôtel de ville Vesoul samedi 11 octobre 2025.

9ème salon du livre de Vesoul

Hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Atelier créatif Décore ton poisson ! pour les enfants de 3 à 6 ans, avec Margaux Grappe

Table ronde Écrire et dessiner la jeunesse Écrire et dessiner pour la jeunesse

François-Xavier Cottin, Laura Giraud

et Raphaël Baud

Atelier découverte de la typographie, par Roland Chopard, des éditions AEncrages & Co

Rencontre avec Zinaïda Polimenova des éditions du Chemin de Fer. .

Hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : 9ème salon du livre de Vesoul

German : 9ème salon du livre de Vesoul

Italiano :

Espanol :

L’événement 9ème salon du livre de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2025-10-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL