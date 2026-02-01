9ème Semaine de cinéma italien Diamanti de Ferzan Ozpetek Maison du Terroir Genouilly
9ème Semaine de cinéma italien Diamanti de Ferzan Ozpetek Maison du Terroir Genouilly samedi 28 février 2026.
9ème Semaine de cinéma italien Diamanti de Ferzan Ozpetek
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Un réalisateur de renom réunit ses actrices préférées. Il leur propose de réaliser un film sur les femmes. Il les projette alors à Rome, dans les années 70, dans un magnifique atelier de couture pour le cinéma et le théâtre, dirigé par deux sœurs très différentes.
VOSTFR .
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 9ème Semaine de cinéma italien Diamanti de Ferzan Ozpetek
L’événement 9ème Semaine de cinéma italien Diamanti de Ferzan Ozpetek Genouilly a été mis à jour le 2026-01-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II