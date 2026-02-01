9ème Semaine de cinéma italien Diamanti de Ferzan Ozpetek Maison du Terroir Genouilly

9ème Semaine de cinéma italien Diamanti de Ferzan Ozpetek

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Date :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un réalisateur de renom réunit ses actrices préférées. Il leur propose de réaliser un film sur les femmes. Il les projette alors à Rome, dans les années 70, dans un magnifique atelier de couture pour le cinéma et le théâtre, dirigé par deux sœurs très différentes.

VOSTFR .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

