9ème Semaine de cinéma italien Grazie ragazzi , de Riccardo Milani Maison du Terroir Genouilly mardi 24 février 2026.
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 3 EUR
Début : 2026-02-24 20:30:00
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Face au manque d’offres d’emploi, Antonio, acteur passionné mais souvent au chômage, accepte un emploi que lui propose un vieil ami et collègue comme professeur d’un atelier de théâtre dans un établissement pénitentiaire…
Un film grand public touchant, intense, drôle et social. Antonio Albanese se confirme comme un grand acteur tant de la comédie que du drame, du théâtre et du cinéma. Énorme succès en Italie. INÉDIT en FRANCE
VOSTFR .
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
English : 9ème Semaine de cinéma italien Grazie ragazzi , de Riccardo Milani
