9ème Semaine de cinéma italien La dernière fois que nous étions enfants (L'ultima volta che siamo stati bambini ), de Claudio Bisio Maison du Terroir Genouilly samedi 21 février 2026.
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – 22 EUR
Début : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21 2026-02-24
Cosimo, Italo et Vanda ont à peine dix ans, ils sont pleins de rêves mais ils sont pris au piège de la Seconde Guerre mondiale. Alors que la nation italienne entière vacille, ces trois jeunes, qui ont vu mourir un de leurs amis, sont sûrs d’une chose ils doivent partir en mission de sauvetage !
INÉDIT en FRANCE
VOSTFR .
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
