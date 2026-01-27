9ème Semaine de cinéma italien La Grazia , de Paolo Sorrentino Maison du Terroir Genouilly

9ème Semaine de cinéma italien La Grazia , de Paolo Sorrentino

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l’obligent à affronter ses propres dilemmes moraux deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé. Aucune référence à des présidents existants, il est le fruit de l’imagination de l’auteur.

VOSTFR .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

