9ème Semaine de cinéma italien Romeo è Giuletta de Giovanni VERONESI Maison du Terroir Genouilly

9ème Semaine de cinéma italien Romeo è Giuletta de Giovanni VERONESI

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Après avoir été refusée par le metteur en scène pour l’audition de Juliette dans Roméo et Juliette de Shakespeare, Vittoria décide de se réinventer en tant qu’homme pour auditionner pour Roméo et obtient le rôle. INÉDIT en FRANCE

VOSTFR .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 9ème Semaine de cinéma italien Romeo è Giuletta de Giovanni VERONESI

L’événement 9ème Semaine de cinéma italien Romeo è Giuletta de Giovanni VERONESI Genouilly a été mis à jour le 2026-01-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II