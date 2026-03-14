9ème Trail de la passe pierre Le Touquet-Paris-Plage
9ème Trail de la passe pierre Le Touquet-Paris-Plage jeudi 14 mai 2026.
9ème Trail de la passe pierre
Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
A vos baskets !
Le 14 mai 2026, la Baie de Canche accueillera la 9ème édition du Trail de la Passe-Pierre, un événement sportif incontournable entre nature, dunes et littoral.
Cette course emblématique reliera les communes de Camiers Sainte-Cécile, Le Touquet-Paris-Plage et Étaples-sur-Mer, et proposera plusieurs épreuves accessibles à tous les niveaux, des coureurs confirmés aux marcheurs, sans oublier les plus jeunes.
Le Trail de la Passe-Pierre est l’occasion de vivre un moment sportif et convivial dans un cadre naturel exceptionnel, entre sable, sentiers et paysages de la Baie de Canche. Un rendez-vous ouvert à tous, à partager en famille ou entre amis. .
Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 47 21 54 97 sandrine.copy@abcanche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get your sneakers on!
L’événement 9ème Trail de la passe pierre Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-05 par Etaples-sur-Mer