9ème Trail de la passe pierre

Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

A vos baskets !

Le 14 mai 2026, la Baie de Canche accueillera la 9ème édition du Trail de la Passe-Pierre, un événement sportif incontournable entre nature, dunes et littoral.

Cette course emblématique reliera les communes de Camiers Sainte-Cécile, Le Touquet-Paris-Plage et Étaples-sur-Mer, et proposera plusieurs épreuves accessibles à tous les niveaux, des coureurs confirmés aux marcheurs, sans oublier les plus jeunes.

Le Trail de la Passe-Pierre est l’occasion de vivre un moment sportif et convivial dans un cadre naturel exceptionnel, entre sable, sentiers et paysages de la Baie de Canche. Un rendez-vous ouvert à tous, à partager en famille ou entre amis. .

Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 47 21 54 97 sandrine.copy@abcanche.fr

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Get your sneakers on!

L’événement 9ème Trail de la passe pierre Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-05 par Etaples-sur-Mer