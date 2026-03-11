9ème trail des écureuils

Marcheprime Gironde

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Ami(e)s sportifs, dimanche 10 mai , se tiendra la 9ème édition du trail des Ecureuils !

Inscriptions ouvertes sur https://www.chrono33.fr/Ecureuils/

-Trails 5 km 10 km 23 km

-Parcours pédestre 10 km (chronométré)

Informations détaillées https://trail.club-des-ecureuils.fr/ .

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

