9ème trail des écureuils Marcheprime
9ème trail des écureuils Marcheprime dimanche 10 mai 2026.
9ème trail des écureuils
Marcheprime Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Ami(e)s sportifs, dimanche 10 mai , se tiendra la 9ème édition du trail des Ecureuils !
Inscriptions ouvertes sur https://www.chrono33.fr/Ecureuils/
-Trails 5 km 10 km 23 km
-Parcours pédestre 10 km (chronométré)
Informations détaillées https://trail.club-des-ecureuils.fr/ .
Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 9ème trail des écureuils
L’événement 9ème trail des écureuils Marcheprime a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Coeur Bassin