9ÈME TRAIL TOUS AVEC ALEX

Pointe de Congrigoux Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Quand trail et rando riment avec solidarité…

L’association Tous avec Alex organise la 9ème édition de son trail de 14 km entre plage et chemins sur la commune de Pornichet. Nouveauté 2026 le parcours passera par Saint-Nazaire.

Cette nouvelle édition est au profit de l’Association TOUS AVEC ALEXANDRE PAIN, le TCA, La Chrysalide et l’Envolée de la Chrysalide, co-organisateurs.

Les dons et participations auront pour but de

promouvoir le sport handicap chez les jeunes enfants,

permettre la scolarisation de jeunes en situation de handicap, faciliter leur insertion sociale et professionnelle,

soutenir l’habitat et le restaurant inclusif de l’Envolée de la Chrysalide à Saint-Nazaire, permettant à des jeunes adultes de travailler et d’avoir leur propre logement.

Au programme

14h trail diurne de 14km,

14h10 rando marche de 14km.

Informations pratiques

Où ?

Le départ est Pointe de Congrigoux.

Quand ?

Le samedi 24 janvier

Les inscriptions sont-elles payantes ?

Oui, elles sont de 20 € sur place sous réserve de places disponibles. il est encore possible de s’inscrire en ligne pour la rando marche au tarif de 15 €.

ℹ️ Infos complémentaires

Le retrait des dossards est :

au magasin Terre de Cycle à Guérande le jeudi 22 janvier de 17h à 19h (à privilégier),

au magasin TENNIS&RUN de la Baule le vendredi 23 janvier de 17h à 19h (à privilégier),

ou sur place à Pornichet dès 13h. .

Pointe de Congrigoux Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 36 99 16 elsa.dounont@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 9ÈME TRAIL TOUS AVEC ALEX Pornichet a été mis à jour le 2026-01-07 par ADT44