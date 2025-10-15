9th Annual World Congress of Orthopaedics WCORT 2025 Rue Costes et Bellonte Nice
Alpes-Maritimes
Début : Vendredi 2025-10-15
fin : 2025-10-17
2025-10-15
9e Congrès mondial annuel d’orthopédie.
Rue Costes et Bellonte Hôtel Crowne Plaza Nice Grand Arénas
Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : 9th Annual World Congress of Orthopaedics WCORT 2025
9th Annual World Congress of Orthopaedics
German : 9th Annual World Congress of Orthopaedics (WCORT 2025)
9. jährlicher Weltkongress für Orthopädie.
Italiano : 9th Annual World Congress of Orthopaedics (WCORT 2025)
9° Congresso mondiale annuale di ortopedia.
Espanol : 9th Annual World Congress of Orthopaedics (WCORT 2025)
9º Congreso Mundial Anual de Ortopedia.
