9th Annual World Congress of Orthopaedics WCORT 2025 Rue Costes et Bellonte Nice

9th Annual World Congress of Orthopaedics WCORT 2025 Rue Costes et Bellonte Hôtel Crowne Plaza Nice Grand Arénas Nice Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-10-15

fin : 2025-10-17

2025-10-15

9e Congrès mondial annuel d’orthopédie.

Rue Costes et Bellonte Hôtel Crowne Plaza Nice Grand Arénas

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 9th Annual World Congress of Orthopaedics WCORT 2025

9th Annual World Congress of Orthopaedics

German : 9th Annual World Congress of Orthopaedics (WCORT 2025)

9. jährlicher Weltkongress für Orthopädie.

Italiano : 9th Annual World Congress of Orthopaedics (WCORT 2025)

9° Congresso mondiale annuale di ortopedia.

Espanol : 9th Annual World Congress of Orthopaedics (WCORT 2025)

9º Congreso Mundial Anual de Ortopedia.

