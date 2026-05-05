[ à ] ☀️Juin ☀️, GAEC des Bruneau, Saint-Août
[ à ] ☀️Juin ☀️, GAEC des Bruneau, Saint-Août samedi 6 juin 2026.
[ à ] ☀️Juin ☀️ Samedi 6 juin, 10h00 GAEC des Bruneau Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
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– Marche apéritive – Départ à 10h (Tarif : 1€) ♀
– Visite commentée de la ferme : bovin, volailles
– Marché de producteurs et d’artisan
– Restauration sur place midi et soir avec des produits de la ferme // sur réservation : 06 81 27 16 69 ️
– Midi : spectacle musical animé par Lucie Chartier – Chanteuse
– Soir : spectacle musical animé par @Anaëlle Desbrais
GAEC des Bruneau Le Riau des Effes Saint Août Saint-Août 36120 Indre Centre-Val de Loire
Portes ouvertes au Gaec des Bruneau à Saint-Août
DR