A 4 MAINS CIE MINUSCULE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

A 4 MAINS CIE MINUSCULE

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-03-18 16:30:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Pensez à réserver pour assister à ce spectacle vocal et gestuel

Une chanteuse entre en scène. Oh ! Deux mains apparaissent… A qui appartiennent- elles ?

Chorégraphiques ou marionnettiques, elles glissent d’une forme à l’autre tandis que la voix tisse un récit sonore. Passant de l’absurde au sensible, les quatre mains s’apprivoisent, découvrent leurs limites et celles de l’autre.

Un spectacle pour les tout-petits sur la rencontre et le toucher.

De et avec Lily Westphal (voix et looper) et Gladys Vantrepotte (jeux de mains) .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

English :

Don’t forget to make a reservation for this vocal and gestural show

