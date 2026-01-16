A 4 MAINS CIE MINUSCULE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
A 4 MAINS CIE MINUSCULE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques mercredi 18 mars 2026.
A 4 MAINS CIE MINUSCULE
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 16:30:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Pensez à réserver pour assister à ce spectacle vocal et gestuel
Une chanteuse entre en scène. Oh ! Deux mains apparaissent… A qui appartiennent- elles ?
Chorégraphiques ou marionnettiques, elles glissent d’une forme à l’autre tandis que la voix tisse un récit sonore. Passant de l’absurde au sensible, les quatre mains s’apprivoisent, découvrent leurs limites et celles de l’autre.
Un spectacle pour les tout-petits sur la rencontre et le toucher.
De et avec Lily Westphal (voix et looper) et Gladys Vantrepotte (jeux de mains) .
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t forget to make a reservation for this vocal and gestural show
L’événement A 4 MAINS CIE MINUSCULE Roques a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE