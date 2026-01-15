A 4 MAINS SALE DES FÊTES Seysses

A 4 MAINS

SALE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 10:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Pensez à vous inscrire pour assister à ce vocal et de gestuelles

Par la compagnie Minuscule

Spectacle vocal et gestuel

Une chanteuse entre en scène pour offrir au public son spectacle. Deux autres mains

apparaissent… À qui appartiennent- elles ? En jouant et s’apprivoisant, les quatre mains vont

apprendre à exprimer leurs limites et à respecter celles de l’autre pour créer ensemble.

Pour les 2/7 ans .

SALE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

English :

Remember to register to attend this vocal and gestural event

