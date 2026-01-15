A 4 MAINS SALE DES FÊTES Seysses
A 4 MAINS
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 10:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Pensez à vous inscrire pour assister à ce vocal et de gestuelles
Par la compagnie Minuscule
Spectacle vocal et gestuel
Une chanteuse entre en scène pour offrir au public son spectacle. Deux autres mains
apparaissent… À qui appartiennent- elles ? En jouant et s’apprivoisant, les quatre mains vont
apprendre à exprimer leurs limites et à respecter celles de l’autre pour créer ensemble.
Pour les 2/7 ans .
SALE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
English :
Remember to register to attend this vocal and gestural event
L'événement A 4 MAINS Seysses a été mis à jour le 2026-01-15