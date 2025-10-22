A Bib’Cyclette La part des choses Bourgneuf-la-Forêt Le Bourgneuf-la-Forêt

2 Rue du Stade Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne

Début : 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

La Cie Bretelle et Garance part en tournée dans les bibliothèques de Laval Agglo avec son spectacle musical La part des choses

Avec la Compagnie Bretelle et Garance, deux voix, un accordéon, accompagnées d’un coussin, d’une sardine de camping et d’une boîte d’allumettes comme autant d’instruments minimalistes. Les lames d’un carillon tintent dans l’espace. On retrouve l’univers joyeux, la folie douce et la profondeur de Bretelle et Garance.

Les chansons parlent de la terre, des soirs que rien n’arrête, des femmes et des hommes qu’on regarde, d’Antigone. Elles se jouent des formes et des codes. Du recueillement méditatif à la transe polyphonique, c’est un spectacle résolument lumineux.

La part des choses est une forme légère, acoustique. Ce qui se joue est ténu, puissant et intense.

Un voyage d’ici et maintenant, pour rencontrer le public, et lui faire du bien.

Adulte, accessible à partir de 8 ans

Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée 02 43 37 76 32 mediatheque.bourgneuflaforet@orange.fr .

2 Rue du Stade Le Bourgneuf-la-Forêt 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 76 32 mediatheque.bourgneuflaforet@orange.fr

English :

Cie Bretelle et Garance tours Laval Agglo’s libraries with its musical show La part des choses

German :

Die Cie Bretelle et Garance geht mit ihrem Musical La part des choses auf Tournee durch die Bibliotheken von Laval Agglo

Italiano :

La compagnia Bretelle et Garance è in tournée nelle biblioteche di Laval Agglo con lo spettacolo musicale La part des choses

Espanol :

La compañía Bretelle et Garance recorre las bibliotecas de Laval Agglo con su espectáculo musical La part des choses

