A bicyclette ! Belfort mardi 19 août 2025.

Tarif : 3.5 EUR

Début : 2025-08-19 09:30:00

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Le vélo est un moyen idéal pour découvrir autrement le patrimoine architectural et urbain de Belfort. Cette balade en compagnie de l’association Véloxygène90 sort des sentiers battus de la vieille ville et permet de découvrir d’autres quartiers. Enfourchez votre vélo, suivez le guide, soyez vigilant et ouvrez l’œil pour répondre à notre jeu de piste photos !

Enfant à partir de 12 ans obligatoirement accompagné d’un adulte. Prévoir vélo en bon état, matériel de réparation, casque, eau, petit en-cas. Boucle de 13 km. Une décharge de responsabilité devra être signée avant le départ. Départ à partir de 5 personnes, délai d’inscription 48h avant.

Visites non échangeables, non remboursables (merci de respecter la consigne d’âge). .

Belfort 90000 Territoire de Belfort

