A BIRCHOLA invite Amina Mezaache / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Agathe Francopoulo, Francesco Cosentini et Nils Wekstein, respectivement voix, guitare et percussions rendent hommage aux maîtres de la Chanson brésilienne à travers un répertoire choisi et quelques compositions originales, allant de la bossa nova à la samba populaire.

Il réunit trois musiciens aux parcours singuliers : un percussionniste spécialiste des rythmes afro-cubains, un guitariste de jazz et de musique tzigane et une chanteuse passionnée depuis toujours par le Brésil.

Guidés par la voix intense et aérienne d’Agathe, ils interprètent ce style avec des arrangements personnels, passant de la saudade la plus délicate aux rythmes entraînants qui font la richesse de la musique brésilienne.

Pour l’occasion, le trio invite la flûtiste Amina Mezaache, également compositrice et soliste recherchée pour de nombreux projets mêlant ses influences jazz et musiques du monde.

Agathe Francopoulo / voix, percussions

Francesco Cosentini / guitare

Nils Wekstein / batterie, percussions

Guest Amina Mezaache / flûte

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/