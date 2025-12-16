A BIRCHOLA invite Amina Mezaache / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Agathe Francopoulo, Francesco Cosentini et Nils Wekstein, respectivement voix, guitare et percussions rendent hommage aux maîtres de la Chanson brésilienne à travers un répertoire choisi et quelques compositions originales, allant de la bossa nova à la samba populaire.
Il réunit trois musiciens aux parcours singuliers : un percussionniste spécialiste des rythmes afro-cubains, un guitariste de jazz et de musique tzigane et une chanteuse passionnée depuis toujours par le Brésil.
Guidés par la voix intense et aérienne d’Agathe, ils interprètent ce style avec des arrangements personnels, passant de la saudade la plus délicate aux rythmes entraînants qui font la richesse de la musique brésilienne.
Pour l’occasion, le trio invite la flûtiste Amina Mezaache, également compositrice et soliste recherchée pour de nombreux projets mêlant ses influences jazz et musiques du monde.
Agathe Francopoulo / voix, percussions
Francesco Cosentini / guitare
Nils Wekstein / batterie, percussions
Guest Amina Mezaache / flûte
Le jeudi 29 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/