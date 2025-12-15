A BIRCHOLA JASS CLUB PARIS PARIS

A BIRCHOLA Jeudi 29 janvier 2026, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-29T19:30:00+01:00 – 2026-01-29T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-29T21:30:00+01:00 – 2026-01-29T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Agathe Francopoulo, Francesco Cosentini et Nils Wekstein, respectivement voix, guitare et percussions rendent hommage aux maîtres de la Chanson brésilienne à travers un répertoire choisi et quelques compositions originales, allant de la bossa nova à la samba populaire. Il réunit trois musiciens aux parcours singuliers : un percussionniste spécialiste des rythmes afro-cubains, un guitariste de jazz et de musique tzigane et une chanteuse passionnée depuis toujours par le Brésil. Guidés par la voix intense et aérienne d’Agathe, ils interprètent ce style avec des arrangements personnels, passant de la saudade la plus délicate aux rythmes entraînants qui font la richesse de la musique brésilienne. Pour l’occasion, le trio invite la flûtiste Amina Mezaache, également compositrice et soliste recherchée pour de nombreux projets mêlant ses influences jazz et musiques du monde. **Agathe Francopoulo** / voix, percussions **Francesco Cosentini** / guitare **Nils Wekstein** / batterie, percussions Guest **Amina Mezaache** / flûte

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/256-A-BIRCHOLA?session=256 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/257-A-BIRCHOLA?session=257 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€

Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Agathe Francopoulo, Francesco Cosentini et Nils Wekstein, respectivement voix, guitare et percussions rendent hommage aux maîtres de la Chanson brésilienne à travers un répertoire cho … Bossa nova