A BLUE ROSE OPERA IN DAVID LYNCH’S EAR, OLIVIER MELLANO Théâtre National de Bretagne Rennes

In My Head – A film music tribute to David Lynch Théâtre National de Bretagne Rennes Mardi 17 février, 20h30 Ille-et-Vilaine

À l’occasion d’un hommage à David Lynch pendant le Festival Travelling accueilli au TNB, le musicien et compositeur Olivier Mellano propose une plongée dans l’univers musical du cinéaste.

Réalisateur et scénariste américain récemment disparu, David Lynch est connu pour son univers cinématographique singulier mêlant surréalisme, mystère et étrangeté, à travers des œuvres cultes comme Eraserhead, Blue Velvet, Mulholland Drive, Elephant Man ou la série Twin Peaks.

Des films marquants, indissociables de leur musique où quelques notes suffisent à faire renaître l’envoûtement des scènes sublimées par les merveilles de Jimmy Scott, Samuel Barber, Chris Isaak, Roy Orbison, ou encore Angelo Badalamenti. À la direction d’un concert qui traverse 50 ans d’une filmographie fascinante, entouré d’interprètes profondément liés à cette œuvre, Olivier Mellano nous entraîne au cœur de l’univers ensorcelant du maestro Lynch.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-17T22:30:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/a-blue-rose-opera-in-david-lynch-s-ear

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



