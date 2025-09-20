A bord des voiliers emblématiques de la rade de Brest – visite et contes Gabare Notre-Dame de Rumengol Brest

Accès libre sur le bateau (les contes du samedi après-midi sur inscription)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une occasion unique de découvrir les travaux d’ampleur entrepris sur deux voiliers emblématiques de la Rade de Brest : Notre Dame de Rumengol et Bergère de Domremy… et de rencontrer une association qui se bouge pour le patrimoine maritime et le plaisir de naviguer. Vous pourrez visiter le bateau à votre convenance et en apprendre davantage grâce aux passionné.e.s présent.e.s et à l’expo à quai.

Des contes de l’association Mille et 29 contes, sur la thématique « De l’Arbre au Bateau », auront lieu à bord et au Chantier du Guip (charpentiers navals mondialement reconnus). Samedi 20/09 14h et 16h au chantier du Guip, 15h et 17h dans la cale de Notre Dame de Rumengol. Durée : 30 minutes. SUR INSCRIPTION au 02 98 00 80 80 ou sur Brest.fr

Et d’autres contes auront lieu en soirée ce même samedi, à prix libre au chapeau, sur le thème de la Mort ! RDV 19H, Spectacle contes en duo – 1h10 min (à partir de 6 ans) ; pas d’inscription.

> La mort a-t-elle toujours existé ? Est-ce que les morts vont tous au même endroit ?

Les morts qui travaillent les questions des vivants, les vivants qui vivent avec les morts, les morts qui ne savent pas où aller… Cyril et Adrien parlent de la mort autour d’un cidre au chocolat, en s’ôtant les mots de la bouche.

Entre histoire personnelle et conte traditionnel, en rime et en musique, le spectacle « Contes Mortels » vous attend.

Gabare Notre-Dame de Rumengol Quai Malbert, 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 02 98 20 06 58 https://antest.net/ https://www.facebook.com/NotreDameDeRumengolAnTest;https://www.instagram.com/notredamederumengol/;https://www.youtube.com/@An_Test;https://pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM29001275 La Gabare Notre Dame de Rumengol, construite juste après-guerre pour transporter du bois, a été utilisée pour transporter du vin, des oignons, et surtout du sable pour la reconstruction de Brest. En activité comme « camion des mers » jusqu’au début des années 80, les habitants ont l’habitude de la voir travailler près de chez eux et y sont très attachés. Lorsque. Elle est rachetée par une association qui la fait naviguer, comme à l’époque, mais avec des passagers, à la demi-journée, journée ou croisière, à partir des côtes du Finistère

Journées européennes du patrimoine 2025

@ Association An test