A bord du Claire-Jeanne Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 5 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Jean Pencalet a filmé, en Super 8, sa vie de travail à bord du Claire-Jeanne, un langoustier qu’il a commandé pendant 13 ans, dans les années 1970.

Le Port-Musée de Douarnenez et l’association Daoulagad Breizh décident de valoriser ses films. Ils proposent le montage à Emmanuelle Pencalet qui filme et interroge son père pour rendre leur sens à ses images muettes. À bord du Claire-Jeanne embarque le spectateur à bord pour une campagne en Mauritanie.

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Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec Emmanuelle Pencalet, la réalisatrice et Françoise Pencalet, historienne. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. (Emmanuelle Pencalet, 43 min, 2011)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-05T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T17:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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