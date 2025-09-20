À bord du T8 : un voyage architectural le long du tram Point de rendez-vous devant le Novotel Saint-Denis

À bord du T8 : un voyage architectural le long du tram Samedi 20 septembre, 14h00 Point de rendez-vous devant le Novotel Seine-Saint-Denis

Gratuit, Réservation obligatoire.

Embarquez à bord du T8 pour une exploration du patrimoine architectural qui borde la ligne de tramway ! Mise en service en décembre 2014, la ligne relie Saint-Denis à Épinay-sur-Seine et Villetaneuse. Sur ses 8,4 km de tracé, empruntés chaque jour par plus de 62 000 voyageurs, elle a profondément transformé le paysage urbain et amélioré la desserte de ces trois villes.

Cette année encore, nous vous proposons un voyage mêlant trajets en tramway et balades à pied, accompagné par Brice-Manuel Catala, ingénieur ayant suivi la création de cette ligne de A à Z et véritable puits d’anecdotes et d’histoires ! Vous partirez à la découverte des trésors architecturaux des villes traversées : salle des fêtes de la cité-jardin Blumenthal, cité Paul-Éluard, médiathèque Annie-Ernaux… Une balade inédite entre patrimoine du quotidien et architectures remarquables.

Merci de vous munir de votre Passe Navigo si vous en possédez un.

Noter que la visite comprend environ 3 km de marche à pied.

Point de rendez-vous devant le Novotel 1 place de la Porte de Paris 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

© Pierre Le Tulzo – Plaine Commune