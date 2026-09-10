À bord du Va pas trop vite, Quai du commerce du bassin de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

À bord du Va pas trop vite Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Quai du commerce du bassin de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Les réservations (obligatoires) sont ouvertes à partir du 7 septembre. Navigations accessibles à partir de 5 ans. Se présenter au lieu de rendez-vous 15 minutes avant le départ. Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, embarquez à bord du Va pas trop vite, bateau à voiles classé au titre des Monuments historiques, pour une navigation dans le bassin de Saint-Nazaire.

Larguez les amarres, moussaillon !

Le Va pas trop vite, cotre aurique de 1934, appartient à la Maison de Quartier de Kerlédé, à Saint-Nazaire.

Dernier petit bateau à voiles de travail de la Basse Loire naviguant encore, cet ancien crevettier est classé au titre des Monuments historiques en 1993.

Un groupe de bénévoles l’entretient, le fait naviguer et le met en valeur lors de rassemblements nautiques. Il accueille à son bord enfants et familles lors des fêtes dans le port de Saint-Nazaire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des tours dans le bassin de Saint-Nazaire sont proposés gratuitement.

Par le groupe Va pas trop vite, de la Maison de quartier de Kerlédé.

Quai du commerce du bassin de Saint-Nazaire Quai du Commerce, Saint-Nazaire, 44600 Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@mqkerlede.fr »}]

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Maison de quartier de Kerlédé. Groupe du Va pas trop vite.