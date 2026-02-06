À bord d’une toue cabanée entre Loire, plantes sauvages & plaisirs gustatifs

Combleux Loiret

Tarif : 43 – 43 – EUR

43

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04 2026-05-23 2026-06-11

Embarquez depuis Combleux sur un bateau traditionnel de Loire et accostez sur une île sauvage pour une découverte des plantes comestibles. Rendez-vous les 28 mars, 4 avril et 23 mai de 10H à 12H et le 11 juin de 20H à 22H.

Embarquez depuis Combleux sur un bateau traditionnel de Loire et accostez sur une île sauvage pour une découverte des plantes comestibles. Je vous apprendrai à les reconnaître à travers leurs saveurs, vertus et usages. Lors de la navigation, Eric, votre pilote, vous racontera l’histoire de la marine fluviale et vous fera redécouvrir le fleuve royal autrement. Dégustation apéritive en fin de balade.

Points d’intérêts de la navigation

Marine de Loire, Toue cabanée, Presqu’île, Bras de Loire, Fleuve royal, Îles sauvages

L’Embouchure, Combleux

Sortie limitée à 12 personnes Réservation en ligne obligatoire 43 .

Combleux 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Embark from Combleux on a traditional Loire boat and moor on a wild island to discover edible plants. Dates: Saturday May 17 Thursday May 29 Saturday June 14.

