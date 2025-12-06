A BOZ – Voix bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 19:00 – 20:15

Gratuit : non 9 € / 5 € Tarif plein : 9 €Tarif réduit : 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée :en ligne sur chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Tout public

Chants du pays vannetais & musique improvisée En breton, le chant A BOZ, c’est le chant qu’on écoute. Celui qui tisse sa toile sans se préoccuper des contours du temps. Une matière vivante racontant la vie, l’amour, la mort, les gens.Maude Madec réunit ici quelques-unes de ces complaintes et propose à des musiciens, compagnons de route, de prendre part à l’expérience le temps d’un concert.Un jeu d’improvisation et de paysages sonores, sur le fil de l’instant. Maude Madec : chantSakina Abdou : saxophoneDylan James : contrebasse. Durée : 1h15Concert dans la Tour du Fer à ChevalOuverture des portes 15 minutes avant le concert Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026/