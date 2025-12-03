A BURIAL AT SEA / NEW HVN VESUVE – ANTIROUILLE Montpellier

A BURIAL AT SEA / NEW HVN VESUVE Début : 2026-05-28 à 20:30. Tarif : – euros.

WHAT THE FEST ?! présente :Apparu en 2025 à Liverpool, au Royaume-Uni, new hvn mélange rock, rock alternatif et grunge pour créer un son qui défie les genres. Issu des cendres d’un groupe instrumental post-rock, le projet new hvn a vu le jour, mélangeant ses racines post-rock avec ses influences shoegaze et post-hardcore. Après avoir fait le tour du monde et sorti deux albums sous leur ancien nom A Burial at Sea, new hvn a accumulé des années d’expérience sur la route, se constituant une base de fans en Irlande, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, et assurant les premières parties de groupes tels que And So I Watch You From Afar, The Ocean et This Will Destroy You.Ils se sont également produits dans des festivals tels que ArcTanGent (Royaume-Uni), Post à Paris (France), Bergmal (Suède) et Dunk (Belgique). Souhaitant s’éloigner de leur son post-rock, les membres restants de A Burial at Sea se sont rendus aux Black Bay Studios sur l’île de Lewis, en Écosse, et new hvn est né. S’inspirant de Pinegrove et Cloakroom et combinant cela avec leur expérience post-rock, ils ont composé une collection de 10 chansons qui sortira en 2026.VESUVE est un trio réuni autour d’un amour commun pour l’univers post-rock et post-metal. Chaque membre apporte ses propres expériences et ses sensibilités pour tenter de proposer une expérience musicale. Ici pas de frontières, pas d’interdits, juste se laisser guider et emporter dans un univers fantasmé et onirique. La liberté, la perte de repères, le choix de ses propres interprétations seront autant de chemins empruntés ensemble. La diversité des influences musicales de chacun permet à la formation de travailler constamment dans une recherche de nouvelles pistes, d’endroits à défricher.

ANTIROUILLE 12 RUE ANATOLE FRANCE 34000 Montpellier 34