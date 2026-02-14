A Campo abierto | Rencontre avec Meryl Fortunat-Rossi, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

A Campo abierto | Rencontre avec Meryl Fortunat-Rossi Jeudi 19 février, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la traditionnelle « Capéa du Forum » qui se tiendra du 20 au 22 février.

Synopsis : A Campo abierto évoque le travail, la vie et les défis de quatre éleveurs de taureaux de combat du pays d’Arles, Charlotte Yonnet, Michel Gallon, Manu et Jean-François Turquay et Patrick Laugier.

Réalisation : Meryl Fortunat-Rossi

DOCUMENTAIRE

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rencontre avec le réalisateur et les éleveurs de taureaux camarguais. Séance en partenariat avec l’école taurine du pays d’Arles. A campo Abierto Meryl Fortunat-Rossi