A chacun son œuf Atelier pour les 4/6 ans Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun
A chacun son œuf Atelier pour les 4/6 ans Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun mercredi 8 avril 2026.
A chacun son œuf Atelier pour les 4/6 ans
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
Pars à la découverte des oeufs du monde vivant. .
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A chacun son œuf Atelier pour les 4/6 ans
L’événement A chacun son œuf Atelier pour les 4/6 ans Autun a été mis à jour le 2026-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)