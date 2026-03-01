À CHAQUE OBJET SA MUSIQUE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-03-22 15:30:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-22
Une visite pour les curieux et curieuse à l’oreille musicale
Pour la deuxième année consécutive, la journée des Musiques Anciennes est l’occasion de découvrir quelques objets précieux à travers le contexte musical qui les a vu naître. Une visite entrecoupée d’extraits musicaux pour les curieux et mélomanes.
Bon à savoir
– À partir de 11 ans
– Réservation obligatoire en ligne 8 .
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
A visit for the musically curious
