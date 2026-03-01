À CHAQUE OBJET SA MUSIQUE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

À CHAQUE OBJET SA MUSIQUE

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-22 15:30:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Une visite pour les curieux et curieuse à l’oreille musicale

Pour la deuxième année consécutive, la journée des Musiques Anciennes est l’occasion de découvrir quelques objets précieux à travers le contexte musical qui les a vu naître. Une visite entrecoupée d’extraits musicaux pour les curieux et mélomanes.

Bon à savoir

– À partir de 11 ans

– Réservation obligatoire en ligne

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

A visit for the musically curious

