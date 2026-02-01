‘À chaque pièce, sa fonction !’ au Château de la Motte-Tilly La Motte-Tilly
Château de la Motte-Tilly La Motte-Tilly
Mercredi 25 Février 2026 De 15h à 16h30
‘À chaque pièce, sa fonction !’
Où recevait-on les invités ? Où vivait le personnel ? Et où préparait-on les repas ? Des salons d’apparat aux chambres des domestiques, partez en famille à la découverte des espaces du château et de leurs usages.
Une visite conviviale pour comprendre la vie quotidienne, l’organisation et les coulisses d’une demeure de plaisance.
À partir de 6 ans
Château de la Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67
