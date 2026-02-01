‘À chaque pièce, sa fonction !’ au Château de la Motte-Tilly La Motte-Tilly

‘À chaque pièce, sa fonction !’ au Château de la Motte-Tilly

Château de la Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Mercredi 25 Février 2026 De 15h à 16h30

‘À chaque pièce, sa fonction !’

Où recevait-on les invités ? Où vivait le personnel ? Et où préparait-on les repas ? Des salons d’apparat aux chambres des domestiques, partez en famille à la découverte des espaces du château et de leurs usages.

Une visite conviviale pour comprendre la vie quotidienne, l’organisation et les coulisses d’une demeure de plaisance.

– À partir de 6 ans 12 .

Château de la Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67

