A cheval ! Festival Jardins en Scène et animations autour de la Boucle Equestre Songeons

A cheval ! Festival Jardins en Scène et animations autour de la Boucle Equestre Songeons dimanche 21 septembre 2025.

A cheval ! Festival Jardins en Scène et animations autour de la Boucle Equestre

Songeons Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Un programme complet, à Songeons, pour célébrer le cheval en Picardie Verte randonnée équestre, spectacle équestre et animations autour du cheval (présentation du massage équin, balades en poney, balades en attelage, initation au mountain trail, etc.).

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la CCPV

Un programme complet, à Songeons, pour célébrer le cheval en Picardie Verte randonnée équestre, spectacle équestre et animations autour du cheval (présentation du massage équin, balades en poney, balades en attelage, initation au mountain trail, etc.).

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la CCPV .

Songeons 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 32 20 contact@gerberoy-picardieverte.com

English :

A full program, in Songeons, to celebrate the horse in Picardie Verte: horse riding, horse shows and horse-related activities (presentation of equine massage, pony rides, carriage rides, mountain trail initiation, etc.).

Find the full program on the CCPV website

German :

Ein komplettes Programm, in Songeons, um das Pferd in der Picardie Verte zu feiern: Reittour, Pferdeshow und Animationen rund um das Pferd (Vorstellung der Pferdemassage, Ponyreiten, Fahrten mit dem Gespann, Einführung in den Mountain Trail, usw.).

Das vollständige Programm finden Sie auf der CCPV-Website

Italiano :

Un programma completo a Songeons per celebrare il cavallo in Picardie Verte: passeggiate a cavallo, spettacoli equestri e attività legate al cavallo (presentazione di massaggi equini, passeggiate su pony, gite in carrozza, iniziazione ai sentieri di montagna, ecc.)

Trovate il programma completo sul sito del CCPV

Espanol :

Un programa completo en Songeons para celebrar el caballo en Picardía Verde: paseos a caballo, espectáculos ecuestres y actividades relacionadas con el caballo (presentación de masajes equinos, paseos en poni, paseos en carruaje, iniciación a los senderos de montaña, etc.).

Consulte el programa completo en la página web del CCPV

L’événement A cheval ! Festival Jardins en Scène et animations autour de la Boucle Equestre Songeons a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Picardie Verte