Informations pratiques

Foncine-le-Haut

À choeur vibrant

Salle 1er étage médiathèque Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-09-17

Ateliers voyages sonores et chant spontané en cercle les jeudis à 17h30 et 19h15.

Retrouvez toutes les informations en ligne. .

Salle 1er étage médiathèque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 95 40 76

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English : À choeur vibrant

L’événement À choeur vibrant Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-09-08 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA