AGENDA · Foncine-le-Haut
À choeur vibrant Foncine-le-Haut
jeudi 17 septembre 2026 · Foncine-le-Haut
Informations pratiques
Foncine-le-Haut
À choeur vibrant
Salle 1er étage médiathèque Foncine-le-Haut Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-09-17
Ateliers voyages sonores et chant spontané en cercle les jeudis à 17h30 et 19h15.
Retrouvez toutes les informations en ligne. .
Salle 1er étage médiathèque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 95 40 76
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English : À choeur vibrant
L’événement À choeur vibrant Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-09-08 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA