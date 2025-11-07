A Christmas Carol Compagnie Théâtre en Anglais La Chapelle-Saint-Luc

A Christmas Carol Compagnie Théâtre en Anglais La Chapelle-Saint-Luc vendredi 7 novembre 2025.

A Christmas Carol Compagnie Théâtre en Anglais

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Distribution en cours…



Cette adaptation de A Christmas Carol est conçue pour les classes d’anglais et propose une expérience théâtrale immersive et pédagogique. Avec sa musique originale et son ambiance chaleureuse, elle offre aux élèves une occasion unique de découvrir l’esprit de Noël à l’anglaise, tout en perfectionnant leur compréhension de la langue et de la culture britanniques. Ce spectacle interactif et vivant permet aux professeurs d’anglais de prolonger le travail en classe et d’enrichir leurs cours autour d’une œuvre emblématique de Charles Dickens.



We really enjoyed the play which was well performed and very dynamic.

So congratulations to the actors and all the staff. It was great and thank you for that production. Professeur d’anglais CM, Toulouse .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A Christmas Carol Compagnie Théâtre en Anglais La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme Troyes la Champagne