A Ciel Ouvert Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

A Ciel Ouvert

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 18h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-11 18:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Au fil des années, Avec le Temps est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux.ses de la scène francophone et a su garder son essence un espace de liberté artistique, de partage et de transmission.

Depuis trois ans, Avec le temps mène un projet de création participative en partenariat avec le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille et l’Espace Julien.

En 2026, cette aventure collective sera dirigée par Tim Dup, auteur-compositeur à la plume poétique et figure sensible de la scène francophone.





Près de 150 jeunes — chorales des collèges Longchamp, Izzo, Barnier et Baker et des élèves de l’orchestre du Conservatoire Pierre Barbizet dirigé par Frédéric Isoletta — ont travaillé pendant plusieurs mois sur une création originale autour de l’univers de Tim Dup, dont la restitution collective et publique aura lieu le 11 mars à l’Espace Julien. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Over the years, Avec le Temps has become a not-to-be-missed event for lovers of the French-speaking scene, and has retained its essence: a space for artistic freedom, sharing and transmission.

