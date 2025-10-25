A CINEMATIC JOURNEY – SALLE DE SPECTACLE DE L’ARSENAL Le Chateau D Oleron

A CINEMATIC JOURNEY Début : 2025-10-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Tristan Bres revient avec une toute nouvelle version de son spectacle : A Cinematic Journey . Création visuelle et sonore. Tristan Bres revient avec une toute nouvelle version de son spectacle : A Cinematic Journey .Un concert durant lequel la musique vient directement influer sur des procédés visuels immersifs autour des tubes cathodiques et des projections holographiques. Sur scène, des caméras embarquées sous la houlette de John Duquoc, vous permettront de plonger en direct dans les coulisses de la création sonore et visuelle.Inspiré par des compositeurs tels que Nils Frahm, Jon Hopkins, Philip Glass ou encore Boards of Canada, la musique originale de cette création évolue entre poésie et énergie brute.Accompagné sur scène par Nicolas Liesnard au piano et Rhodes, Tristan vous présentera ce nouvel épisode cinématique en avant-première à L’Arsenal les vendredi 24 et samedi 25 octobre 2025, avec en invité, l’artiste Love Supreme .Ce sera aussi l’occasion de fêter la sortie de son nouvel album dont il aura quelques exemplaires que vous pourrez vous procurer en vinyle, avant sa sortie officielle prévue pour Novembre.Le spectacle sera suivi d’un échange avec les artistes autour d’un verre.

SALLE DE SPECTACLE DE L’ARSENAL AVENUE DE LA CITADELLE 17480 Le Chateau D Oleron 17