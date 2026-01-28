À cloche-pied par Le Grenier à Sel Issoudun

À cloche-pied par Le Grenier à Sel

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

La troupe du Grenier à Sel sera au Centre culturel Albert-Camus samedi 21 à 20h30 et dimanche 22 février à 15h pour présenter la pièce À cloche-pied d’Olivier Tourancheau.

Huit personnages sur scène, dans une résidence seniors, devant la mer à Saint-Tropez. La vie pourrait être paisible entre parties de belote et bains de soleil, mais entre la surdité des uns, les tics des autres, un vol de bijoux et un animateur pas très doué… les journées sont un peu perturbées. 12 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

English :

The Grenier à Sel troupe will be at the Centre culturel Albert-Camus on Saturday 21 at 8:30 pm and on Sunday 22 February at 3 pm to present the play À cloche-pied by Olivier Tourancheau.

