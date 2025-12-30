A COEUR PERDU Essaion de Paris Paris

A COEUR PERDU Début : 2026-01-02 à 19:00. Tarif : – euros.

Trente minutes dans l’au-delà et une vie à danser de joie Il était dix-sept heures vingt lorsque mon cœur s’est arrêté. L’histoire vraie d’Emmanuelle de Boysson, adaptée de son roman « Un coup au cœur »Cette femme revient d’un voyage terrifiant, merveilleux : la mort.Ce pays où les sensations et les émotions sont d’une intensité si puissante, qu’elle repousse le moment de revenir sur terre.Les frontières entre vivants et morts s’estompent.Ici tout devient jeu, espoir, amour, enfance et joie.Durée: 1HAuteur : Emmanuelle de BoyssonAdaptateur : Hervé BentégeatAvec: Carmen VadilloPresse:Télérama TTT: Une histoire qui tient d’emblée en haleine; La fine actrice et danseuse Carmen Vadillo nous entraîne en virevoltant sur des chemins mystérieux, qu’on parcourt avec une curiosité de chaque instant. son aventure se fait ode à la vie, et la tragédie de nos existences bien éphémères, hallucinante promenade. Figaro Magazine: Carmen Vadillo assume ce que l’expérience a d’étrange, de contrasté, de dionysiaque, de dansant. On quitte donc le charmant théâtre Essaïon persuadé que ce qui se cache derrière l’horizon, c’est la fête. CULTURE TOPS: Le récit lumineux d’une femme revenue à la vie après un infarctus, dont Hervé Bentegéat a gardé la joie. Un spectacle réjouissant, avec la voix chantante de Carmen Vadillo, son accent espagnol, ses danses effrénées. Une mise en scène réussie de Véronique Boutonnet, transfigurant la mort par la poésie. Le Journal d’Armelle Héliot : Une interprète fabuleuse, qui danse, qui bouge, qui est d’une beauté solaire, rayonnante. Et même drôle, souvent. Elle transmet le drame d’Emmanuelle. Et qui le transfigure. De la Cour au jardin : La comédienne sait nous captiver, nous offrant parfois d’épatantes chorégraphies. On sent très vite la maîtrise de la chose dansée, avec une grâce, une élégance, omniprésentes, une sensualité affirmée. Sur les planches: Carmen Vadillo accomplit une performance émouvante, revisitant avec ses tripes ce voyage exceptionnel. De facto, une véritable osmose s’opère entre l’autrice et cette merveilleuse comédienne dans une salle tétanisée et totalement à l’écoute. France Soir: Une performance pleine d’allégresse. Carmen Vadillo apporte grâce et sensualité à une mise en scène subtile et pleine de poésie. Dans un jeu sensible et chorégraphié, sur des musiques et chansons de Pink Floyd et de Françoise Hardy, elle danse, chante, flotte entre deux mondes. Tatouvu: Carmen Vadillo a cette énergie communicative, cette force de vie. Lumineuse et solaire, elle nous subjugue par ses trilles, sa gestuelle – toute théâtrale -, ses pas de danse et… son accent. Il est poésie, baume, évasion. Dans cette invitation au grand voyage, on ne pouvait trouver meilleure interprète pour de si jolis mots. SNES-FSU: Carmen Vadillo, merveilleuse comédienne, nous fait vivre les moments forts de ce passage vers la mort et son retour à la vie. Dans un jeu chorégraphié, elle nous transporte avec allégresse dans ce pays onirique et fascinant dont elle ne veut pas revenir, tellement les émotions sont fortes. Elle donne corps à la légèreté de la vie. Holybuzz : Une participation à la beauté du monde

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75