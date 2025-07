A Coeurs Accords Morogues

A Coeurs Accords Morogues vendredi 25 juillet 2025.

A Coeurs Accords

Lieu-dit Loye Morogues Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 20:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

En véritable baladins, le trio « A Coeurs Accords » arpente églises, manoirs, châteaux et villages pour partager leur passion pour la poésie.

« A Coeurs Accords » vous invite à découvrir leurs arts lors d’un concert de musiques anciennes à Morogues. Replongez à l’époque de la Renaissance puis traversez la période du baroque . .

Lieu-dit Loye Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 29 24 20

English :

As true balladeers, the « A Coeurs Accords » trio wander through churches, manor houses, castles and villages to share their passion for poetry.

German :

Als echte Baladine durchstreift das Trio « A Coeurs Accords » Kirchen, Herrenhäuser, Schlösser und Dörfer, um ihre Leidenschaft für die Poesie mit anderen zu teilen.

Italiano :

Il trio « A Coeurs Accords » percorre le strade di chiese, manieri, castelli e villaggi per condividere la propria passione per la poesia.

Espanol :

El trío « A Coeurs Accords » toma las calles de iglesias, casas solariegas, castillos y pueblos para compartir su pasión por la poesía.

L’événement A Coeurs Accords Morogues a été mis à jour le 2025-07-21 par OT BOURGES