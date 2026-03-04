À CONSOMMER AVANT LE – PARLE MOI D’AMOUR, Département du Loiret,

À CONSOMMER AVANT LE – PARLE MOI D’AMOUR Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Un tour de chant théâtralisé coquin et poétique, des chansons réalistes et lyrico-grivoises aux couleurs variées … Un spectacle chanté, un moment tendre, drôle et piquant. Un instant de poésie complice. Toutes les questions d’une femme confrontée au plus grand sentiment, celui d’aimer et d’être aimée. Un solo à deux, avec Marie LACHAUD au chant et Lucie CHOUVEL au piano.

À partir de 12 ans.

Brice CRÉVITS