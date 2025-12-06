À Contes-gouttes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-02 11:30 – 12:00

Gratuit : non Tarif unique 10€ Tarif unique 10€ En famille, Tout public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Lecture musicale sur le thème de l’eau “A contes-gouttes” s’adresse à des enfants à partir de 1 an.Les enfants adorent l’eau car elle est pour eux source de joie et de plaisir. Elle peut aussi intimider et nécessiter courage et prudence lorsqu’il s’agit d’apprendre à nager. Elle peut même faire peur lors d’une averse d’orage soudaine ! Elle est également source de vie pour la faune et la flore, tant de plantes, et d’animaux aquatiques ou marins vivent et grandissent grâce à elle… Tout comme nous les êtres humains ! Les livres sélectionnés aborderons l’eau sous tous ces aspects et dans tous ses états, vapeur, liquide, solide… Une approche à la fois ludique et éducative afin de mieux appréhender l’eau pour bien la connaître et mieux la respecter, car elle est à la fois ressource et source de vie.Écrit et interprété par Cédric Goyat et Frédéric Praud.?

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com