A contre-marée, tracer son sillon la place des femmes dans les secteurs agricole et maritime Lycée agricole Kernilien Plouisy

A contre-marée, tracer son sillon la place des femmes dans les secteurs agricole et maritime

Lycée agricole Kernilien Lieu-dit Kernilien Plouisy Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-28 18:30:00

fin : 2026-01-28 20:00:00

2026-01-28

Regards croisés entre deux auteurs d’ouvrages consacrés aux femmes dans les métiers de la terre et de la mer. Jean-Philippe Martin et Manon Selli explorent parcours, luttes, engagement collectif et formes d’émancipation, de l’agriculture au monde maritime. La rencontre se conclura par des dédicaces et un temps convivial. .

Lycée agricole Kernilien Lieu-dit Kernilien Plouisy 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 74 92 36

