A contre-marée, tracer son sillon la place des femmes dans les secteurs agricole et maritime Lycée agricole Kernilien Plouisy
A contre-marée, tracer son sillon la place des femmes dans les secteurs agricole et maritime Lycée agricole Kernilien Plouisy mercredi 28 janvier 2026.
A contre-marée, tracer son sillon la place des femmes dans les secteurs agricole et maritime
Lycée agricole Kernilien Lieu-dit Kernilien Plouisy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 18:30:00
fin : 2026-01-28 20:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Regards croisés entre deux auteurs d’ouvrages consacrés aux femmes dans les métiers de la terre et de la mer. Jean-Philippe Martin et Manon Selli explorent parcours, luttes, engagement collectif et formes d’émancipation, de l’agriculture au monde maritime. La rencontre se conclura par des dédicaces et un temps convivial. .
Lycée agricole Kernilien Lieu-dit Kernilien Plouisy 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 74 92 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement A contre-marée, tracer son sillon la place des femmes dans les secteurs agricole et maritime Plouisy a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol