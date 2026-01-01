A contre marée, tracer son sillon Lycée Agricole de Kernilien Plouisy

A contre marée, tracer son sillon

Dans le cadre du cycle Chausser les lunettes du genre , Guingamp-Paimpol Agglomération organise une rencontre-débat consacrée aux parcours et aux engagements des femmes dans les secteurs agricole et maritime. Cet événement vise à mettre en lumière la place des femmes dans ces univers professionnels où elles demeurent encore sous-représentées, en croisant les approches historique, sociale et artistique. Deux auteur·rices seront invité·es à échanger avec le public Jean-Philippe Martin, historien, présentera son dernier ouvrage consacré à la place des femmes dans les associations et syndicats agricoles, en abordant notamment les enjeux de formation professionnelle et de parité ; Manon Selli, autrice de la bande dessinée À contre marée, reviendra sur son reportage aquarellé consacré à l’algoculture, mettant en lumière le parcours de Scarlette Le Corre, patronne marin-pêcheur seule en mer. Le débat sera animé par Agriculture Paysanne 22, avec qui Guingamp-Paimpol Agglomération mène des actions en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial. Suivie d’une séance de dédicace et d’un temps convivial. .

