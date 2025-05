A Contre Tango – 22/05/25 – L’impromptu Bordeaux, 22 mai 2025 18:00, Bordeaux.

A Contre Tango – 22/05/25 Jeudi 22 mai, 20h00 L’impromptu Prix libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-22T20:00:00+02:00 – 2025-05-22T21:00:00+02:00

Fin : 2025-05-22T20:00:00+02:00 – 2025-05-22T21:00:00+02:00

A contre Tango vous propose un voyage dans les musiques argentines et l’univers du tango en duo avec Maëlle Aguila à l’accordéon et Natacha Roscio au chant. La chanteuse d’origine argentine aime partager sa passion pour la langue espagnole.

A travers des chansons du répertoire populaire d’Argentine et leur traduction en français, ce spectacle est pensé comme un voyage émancipateur qui crée des ponts poétiques entre langue française et espagnole. Quelques ponctuations de textes et chansons françaises viennent rappeler et tisser des liens sensibles avec l’univers du tango. Un subtil mélange poétique, nostalgique et pétillant.

Duo (accordéoniste / chanteuse) qui revisite les musiques populaires argentines et les codes du tango dans une version bilingue français-espagnol. musique tango

