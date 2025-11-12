À contre vent

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12 20:50:00

Date(s) :

2025-11-12

Compagnie 3 x rien

Deux regards, deux destins, une seule voie…

Ils ont décidé de partir. Partir, c’est suivre le murmure du vent, ce souffle qui pousse vers des horizons incertains où chaque lieu devient une nouvelle toile. On ne sait pas d’où ils viennent, ni où ils vont. Ce que nous savons, c’est qu’ils ont entrepris ce voyage ensemble, déterminés à avancer.

Sur scène, le duo d’acrobates touche du doigt l’équilibre fragile et puissant qui lie deux personnes. À travers cette quête commune vers l’inconnu, les artistes mettent en exergue le caractère essentiel de la solidarité et de la fraternité.

Les deux circassiens nous emportent avec eux dans un voyage poétique où la magie s’allie au cirque pour entrelacer leurs récits.

Cap vers l’inconnu ! .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement À contre vent Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais