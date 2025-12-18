A contre vent Cholet
A contre vent Cholet vendredi 13 février 2026.
A contre vent
Espace culturel Léopold Sédar Senghor Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
2026-02-13
Deux regards, deux destins, une seule voie… Ils ont décidé de partir…
Partir, c’est suivre le murmure du vent, ce souffle qui les pousse vers des horizons incertains où chaque lieu devient une nouvelle toile.
L’exil, non pas une fin, mais une renaissance sous des cieux différents…
On ne sait pas d’où ils viennent, ni où ils vont.
Ce que nous savons, c’est qu’ils ont entrepris ce voyage ensemble, déterminés à avancer.
Une danse vers l’inconnu…
A Contre Vent est une fable onirique où les deux personnages nous emportent dans une parenthèse de voyage, d’exil, un monde où la magie s’allie au cirque pour entrelacer leurs récits. .
Espace culturel Léopold Sédar Senghor Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com
