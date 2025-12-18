A contre vent

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Deux regards, deux destins, une seule voie… Ils ont décidé de partir…

Partir, c’est suivre le murmure du vent, ce souffle qui les pousse vers des horizons incertains où chaque lieu devient une nouvelle toile.

L’exil, non pas une fin, mais une renaissance sous des cieux différents…

On ne sait pas d’où ils viennent, ni où ils vont.

Ce que nous savons, c’est qu’ils ont entrepris ce voyage ensemble, déterminés à avancer.

Une danse vers l’inconnu…

A Contre Vent est une fable onirique où les deux personnages nous emportent dans une parenthèse de voyage, d’exil, un monde où la magie s’allie au cirque pour entrelacer leurs récits. .

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A contre vent Cholet a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme du Choletais