A Contr’Temps en concert Pavillon du Québec Angliers

A Contr’Temps en concert

Pavillon du Québec Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers Vienne

À Contr’Temps, c’est un ensemble vocal jeune et dynamique créé en 2016 et basé à Angliers, il compte une trentaine de choristes amateurs passionnés sous la direction de David Boukhalfa.

Au programme chansons françaises et internationales interprétées en choeurs, solos ou duos.

À Contr’Temps Notre histoire est avant tout une histoire d’amitié !

Réservation recommandée .

