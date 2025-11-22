A Contr’Temps en concert Pavillon du Québec Angliers
A Contr’Temps en concert Pavillon du Québec Angliers samedi 22 novembre 2025.
A Contr’Temps en concert
Pavillon du Québec Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers Vienne
Tarif : 10 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30
À Contr’Temps, c’est un ensemble vocal jeune et dynamique créé en 2016 et basé à Angliers, il compte une trentaine de choristes amateurs passionnés sous la direction de David Boukhalfa.
Au programme chansons françaises et internationales interprétées en choeurs, solos ou duos.
À Contr’Temps Notre histoire est avant tout une histoire d’amitié !
Réservation recommandée .
Pavillon du Québec Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 60 03 64 acontrtemps2016@gmail.com
