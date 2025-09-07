A cor et à cri Journée traditions et vènerie au château de Carrouges Carrouges

Château de Carrouges Carrouges Orne

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 18:30:00

2025-09-07

En septembre, la chasse se met dans tous ses états pour la troisième édition de la « Journée Tradition et Vènerie », venez découvrir un pan de l’Histoire et du patrimoine du Château de Carrouges.

Une histoire de château et de forêt

Le château de Carrouges est l’ancienne propriété des Le Veneur, une prestigieuse famille normande qui tient son nom de la charge de grands veneurs de France occupée par ses ancêtres. Cette histoire est liée à la forêt d’Écouves où ces seigneurs chassèrent durant des siècles et offrirent le spectacle sonore et visuel de la chasse à courre. Le temps d’une journée, replongez dans ces traditions intimement liées au patrimoine du monument.

À cor, à cri et à courre avec l’équipage Kermaingant

L’éclat des trompes, la présentation des chevaux, la tenue impeccable des veneurs avec l’équipage Kermaingant et l’équipage de Villeneuve invité, découvrez les codes de la vènerie et même la traditionnelle messe de Saint Hubert donnée en plein air dans le parc. Une découverte à poursuivre par la visite des salles de chasse du château et leur collection unique en Europe.

Des animations pour toute la famille

Dans le cadre féérique de ce domaine séculaire, admirez les amazones de France, remontez le temps avec les fauconniers et leurs oiseaux, admirez les chevaux du Haras national du Pin et de la garde-montée, et découvrez comment les pompiers du SDIS 61, véritables chevaliers d’aujourd’hui, protègent nos forêts contre l’incendie. Venez rencontrer aussi les chasseurs à pied sur le village de la Fédération des chasseurs de l’Orne.

Et toute la journée, retrouvez sur la prairie la buvette d’Anim’Carrouges !

Déjeuner « Partie de campagne » régalez-vous d’un déjeuner normand, cuisiné par le maître artisan de la Maison Coulbault de Carrouges et dressé dans le verger du château (pensez à réserver !)

22€ boisson non comprise (12€ pour les moins de 12 ans)

Duo fraîcheur et campagne/Jambon grillé à la broche sauce forestière–frites/Camembert/Tarte aux pommes

Réservation auprès de la Maison Coulbault à Carrouges 02 33 27 20 17 ou yannickcoulbault@orange.fr

Nombreuses animations et spectacles tout au long de la journée

– trompes de chasse, reconstitution de partie de chasse, visite des salles de chasses

– jeux anciens

– spectacles de fauconnerie

– tir à l’arc

– présentation d’attelage par le Haras national du Pin

– village de la Fédération et des associations des chasseurs de l’Orne

– présence d’une ambulance équine

– expositions (photographies et cartes postales)

– rencontre avec des artisans (forgeron, rémouleur, facteur de trompes, taxidermiste, etc)

– visite libre des appartements du château et des expositions du château (gratuite pour les visiteurs ayant réservé un repas)

– visite libre de la maison du Parc-Géoparc et de la collégiale du XVIIème siècle

Retrouvez toute la programmation sur https://www.chateau-carrouges.fr/agenda/a-cor-et-a-cri

Conditions d’accès pour des raisons sanitaires, l’accès au domaine est exceptionnellement interdit aux chiens durant tout l’événement. Seuls les chiens des équipages et des associations animant la journée sont autorisés.

La visite des appartements est exemptée du tarif d’entrée pour les personnes ayant réservé un repas .

Château de Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie +33 2 33 27 20 32

