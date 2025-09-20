À côté de la plaque Le Château Coquelle Dunkerque

Début : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:15:00

En France, seuls 2 % des plaques de rues portent des noms de femmes. Pour que les femmes ne soient plus à côté de la plaque, Marie et Cécile, conteuse et slameuse, passent à la loupe le plan de la ville pour y dénicher celles qui ont donné leur nom à une rue. Les artistes donnent corps et voix à ces héroïnes disparues. Suivez-les lors de cette déambulation pour les découvrir.

Le Château Coquelle Rue de Belfort – 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France 03 28 63 99 91 Le Château Coquelle est un centre culturel associatif situé à Dunkerque, qui développe des actions culturelles et artistiques, dans les domaines de la photographie, des arts du récit, de la danse et des pratiques culturelles et artistiques en amateur.

Production Récits sans frontières et Artisserie